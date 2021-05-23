Санкт-Петербург идет на рекорд по осадкам в мае

Невские Новости / Петр Мелихов

Циклон принесет в Санкт-Петербургу дожди и похолодание в воскресенье, 23 мая. Как сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, также есть вероятность грозы. Температура воздуха при этом не поднимется выше плюс 14 градусов.

Ожидается, что за сутки в городе на Неве выпадет 10-15 миллиметров осадков. Это примерно треть нормы за май. В этом году последний весенний месяц в Петербурге выдался очень дождливым — он может побить рекорд по осадкам, который пока принадлежит маю 2003 года, когда за 31 день выпало 127 миллиметров.