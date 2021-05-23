Запрещенный праздник: полиция Латвии открыла дело из-за салюта 9 мая в Юрмале

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Латвийская полиция открыла дело за салют 9 мая в юрмальском Слоке, сообщает один из лидеров латвийской партии «Новое согласие» и организатор «Бессмертного полка» в Юрмале Янис Кузинс.

По словам Кузинса, его и других членов партии вызвали для разбирательства в полицию.

«Наше дело правое!» — добавил Кузинс.

В День Победы сотрудники полиции в Юрмале попытались сорвать акцию «Бессмертный полк», несмотря на официальное разрешение от городской думы (в остальных латвийских городах акцию проводить запретили). Тогда же были составлены рапорты на граждан, запустивших праздничный салют: при этом отмечается, что никаких правил они не нарушали.

Участники «Бессмертного полка» должны были пройти 9 мая от автовокзала Слоки до местного братского кладбища с 16:00 до 18:30, но правоохранительные органы предъявили им претензии из-за георгиевских лент.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Отметим, что по законам Латвии запрещена публичная демонстрация советской символики — серпа и молота, но георгиевские ленты в парламенте страны посчитали допустимыми. Тем не менее полиция потребовала от участников акции снять их перед началом шествия — те подчинились, но без задержаний все равно не обошлось.

«Одна из наших активисток пришла на шествие в зеленой форме, стилизованной под армейскую — без медалей и символики. Ей сказали, что у нее из-за этого будут проблемы. Она подчинилась, села в машину и поехала в автоколонне. После того, как она вышла из машины, полиция ее задержала, хотя она сказала, что едет домой, а не на братское кладбище», — сообщал Кузинс «Политике Сегодня» 9 мая.

8 мая президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна не участвовала во Второй мировой войне, а латвийцы воевали «за чужие цели» в армиях «обеих воюющих сторон». Подробнее о том, как отреагировали на слова главы государства его жители, читайте в нашей статье.