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Лидеры стран ЕС собираются обсудить новые антироссийские санкции

Политика

Лидеры стран ЕС собираются обсудить новые антироссийские санкции
europa.rs  / Официальный сайт Еврокомиссии

Лидеры стран — членов Евросоюза (ЕС) на саммите собираются обсудить новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации, хотя говорят о нежелании конфронтации с ней.

С таким заявлением выступила заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова в интервью Чешскому радио. По ее словам, представители стран ЕС собираются повторить требования Брюсселя в отношении Москвы.

"Окончание гибридных и кибернетических войн, уважение к человеческим правам, прежде всего (блогера. — Прим. ред.) Алексея Навального, и выполнение Минских соглашений", — подчеркнула она.

Юрова считает, что на саммите будут говорить о принятии новых санкций в отношении РФ, а также о том, что Евросоюз хочет избежать конфронтации "со своим близким соседом".

#ес #санкции #Юрова
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