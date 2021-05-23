Китайцы назвали «истошными стонами» выпады Украины против «Северного потока — 2»

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Китайские комментаторы раскритиковали Незалежную за выпады в адрес Москвы по проекту "Северный поток — 2". Они расценили происходящее как "истошные стоны".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой Вашингтона и геополитической победой России решение США не вводить санкции против "СП-2″. Однако пользователи Сети из КНР высмеяли заявление главы государства.

"Украина мгновенно развернулась и начала истошно стонать: Киев потерпел ужасное поражение, и с тех пор у Европы нет интересов на Украине. И поделом!" — подчеркнул один из комментаторов.

Зеленский продался США и решил, что "может почивать на лаврах", подчеркнули китайцы. Однако глава государства поклялся в верности не тем, убеждены пользователи Сети.