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Китайцы назвали "истошными стонами" выпады Украины против "Северного потока — 2"

Политика

Китайцы назвали «истошными стонами» выпады Украины против «Северного потока — 2»
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

Китайские комментаторы раскритиковали Незалежную за выпады в адрес Москвы по проекту "Северный поток — 2". Они расценили происходящее как "истошные стоны".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой Вашингтона и геополитической победой России решение США не вводить санкции против "СП-2″. Однако пользователи Сети из КНР высмеяли заявление главы государства.

"Украина мгновенно развернулась и начала истошно стонать: Киев потерпел ужасное поражение, и с тех пор у Европы нет интересов на Украине. И поделом!" — подчеркнул один из комментаторов.

Зеленский продался США и решил, что "может почивать на лаврах", подчеркнули китайцы. Однако глава государства поклялся в верности не тем, убеждены пользователи Сети.

#украина #китай #Северный поток — 2
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