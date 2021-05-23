Неявку на ремонт по отзывной кампании в РФ зафиксируют в ПТС автомобиля

Федеральное агентство новостей / Анастасия Алексеева

Росстандарт будет фиксировать автомобили, не явившиеся на ремонт по отзывной кампании. Сведения об этом с 1 июля 2021 года появятся на сайте ведомства.

Узнать, прошла ли машина необходимый ремонт по отзывной кампании, можно будет на сайте Росстандарта по VIN-номеру. Эта информация также будет отмечаться в электронных паспортах транспортных средств (ПТС).

"Появляется некий элемент ответственности. Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы", — подчеркнул заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов в беседе с "Российской газетой".

Только 20–25% владельцев автомобилей старше десяти лет, по словам Кулешова, приезжают на ремонт по объявлению об отзывной кампании. При этом подобные ремонтные работы не имеют срока давности.