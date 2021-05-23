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Обладатель двух национальных рекордов КНР погиб во время ультрамарафона

Происшествия

Обладатель двух национальных рекордов КНР погиб во время ультрамарафона
pixabay.com  / 

Спортсмен Лян Цзин оказался в числе погибших участников ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу. Спасатели обнаружили его тело утром в воскресенье, 23 мая.

Лян Цзин является обладателем двух национальных рекордов КНР. Первый он установил на дистанции в 149,51 км в 2014 году. Второй — на дистанции 151,2 км в 2018 году. Несколько часов его имя находилось в списке пропавших без вести. Организаторы марафона и фанаты спортсмена, по данным издания Sina, надеялись, что тот укрылся от непогоды. Надежды не оправдались.

Ультрамарафон стартовал в провинции Ганьсу в субботу, 22 мая. Его участники должны были преодолеть дистанцию в 100 км по труднодоступной и малонаселенной горной местности. В забеге приняли участие 172 спортсмена.

Во время ультрамарафона погода резко испортилась. Сильно похолодало, пошел дождь, переходящий в град, поднялся шквалистый ветер. Соревнования были приостановлены. Началась поисково-спасательная операция. К утру воскресенья были обнаружены тела 21 погибшего.

#китай #спортсмены #ультрамарафон
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