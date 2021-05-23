Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Ядерщики проверят больше 5 тыс. радиоактивных контейнеров на "Фукусиме-1"

Общество

Ядерщики проверят больше 5 тыс. радиоактивных контейнеров на «Фукусиме-1»
flickr.com  / IAEA Imagebank / CC BY-SA 2.0

Японские ученые проверят 5,3 тыс. контейнеров, в которых находится радиоактивная вода. Они расположены на территории аварийной АЭС "Фукусима-1".

О таких планах сообщает NHK. По информации телеканала, причиной такой инспекции стала незначительная утечка гелеобразной радиоактивной массы. Инцидент произошел в марте этого года. Также предполагается, что она произошла из-за коррозии контейнера.

Осмотр будет продолжаться до конца июля. Проверяться будут и контейнеры, которые заполнили после начала ликвидации аварии. Этим будет заниматься энергокомпания Tokyo Electric Power. В определенных случаях неизвестно, что именно находится внутри емкостей.

#проверка #радиация #фукусима
Ядерщики проверят больше 5 тыс. радиоактивных контейнеров на "Фукусиме-1"
Ядерщики проверят больше 5 тыс. радиоактивных контейнеров на "Фукусиме-1"
Японские ученые проверят 5,3 тыс. контейнеров, в которых находится радиоактивная вода. Они расположены на территории аварийной АЭС "Фукусима-1".
Общество
08:04 | 23 мая
Немецкие экономисты подсчитали убытки Германии из-за пандемии коронавируса
Немецкие экономисты подсчитали убытки Германии из-за пандемии коронавируса
Экономика Германии на фоне распространения коронавируса потерпела ущерб в размере 300 миллиардов евро. Об этом свидетельствуют данные Института немецкой экономики Кельна.
Экономика
08:03 | 23 мая
Гинбцург заявил о легком постковидном синдроме у привитых заболевших
Гинбцург заявил о легком постковидном синдроме у привитых заболевших
Привитые от коронавируса граждане, которые заболели COVID-19, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, сообщил глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Общество
07:28 | 23 мая