Ядерщики проверят больше 5 тыс. радиоактивных контейнеров на «Фукусиме-1»

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Японские ученые проверят 5,3 тыс. контейнеров, в которых находится радиоактивная вода. Они расположены на территории аварийной АЭС "Фукусима-1".

О таких планах сообщает NHK. По информации телеканала, причиной такой инспекции стала незначительная утечка гелеобразной радиоактивной массы. Инцидент произошел в марте этого года. Также предполагается, что она произошла из-за коррозии контейнера.

Осмотр будет продолжаться до конца июля. Проверяться будут и контейнеры, которые заполнили после начала ликвидации аварии. Этим будет заниматься энергокомпания Tokyo Electric Power. В определенных случаях неизвестно, что именно находится внутри емкостей.