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Немецкие экономисты подсчитали убытки Германии из-за пандемии коронавируса

Экономика

Немецкие экономисты подсчитали убытки Германии из-за пандемии коронавируса
pixabay.com  / 

Экономика Германии на фоне распространения коронавируса потерпела ущерб в размере 300 миллиардов евро. Об этом свидетельствуют данные Института немецкой экономики Кельна.

Глава университета Михаэль Хюнтер в беседе с изданием West отметил, что на восстановление экономического баланса стране потребуется несколько лет. Данное мнение основывается на сопоставления прогнозируемого роста с реальным.

Специалисты считают, что без вызванного пандемией коронавируса кризиса немецкая экономика могла бы вырасти значительнее. Хюнтер заявил, что темпы вакцинации растут, что является важным сигналом для экономики.

"Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла", — сообщил он.

Правительство Германии 3 мая приняло решение о послаблении карантинных мер для граждан, прошедших вакцинацию. У привитых и переболевших появилась возможность не соблюдать режим самоизоляции.

#германия #экономический кризис #коронавирус
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