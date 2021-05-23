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Гинбцург заявил о легком постковидном синдроме у привитых заболевших

Общество

Гинбцург заявил о легком постковидном синдроме у привитых заболевших
mil.ru  / Минобороны России

Привитые от коронавируса граждане, которые заболели COVID-19, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, сообщил глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург в беседе ТАСС отметил, что в случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки. Постковидный синдром возникает в ситуации, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму.

Накануне специалист сообщал, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины "Спутник V" единичны. Они в основном фиксируются в течение трех недель после второй прививки, когда иммунитет еще не выработан.

#вакцинация #коронавирус #гинцбург
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Гинбцург заявил о легком постковидном синдроме у привитых заболевших
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