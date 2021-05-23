Польский министр заявил, что реализация «СП-2» превращает Германию в Россию

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Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала опасается того, что Германия превратится в "мини-Россию" из-за реализации проекта "Северный поток—2".

Комментируя снятие санкций с оператора газопровода Nord Stream 2, Хорала заявил, что американское руководство не изменило свою позицию по "Северному потоку—2". Об этом замминистра сказал в эфире TVP Info.

Хорала также опасается, что США могут договориться с Германией за спиной Варшавы. По его словам, санкции изменятся формально, но фактически останутся прежними.

"Строительство газопровода продолжает представлять собой угрозу американским интересам. В этом плане ничего не изменилось. Санкции будут, но, возможно, в другой форме", — сказал польский замминистра инфраструктуры.

Он считает, что ФРГ пытается стать "мини-Россией" и "российским энергетическим хабом", благодаря строительству газопровода. Хорала напомнил, что относительно "СП-2" Варшава придерживается все той же позиции.