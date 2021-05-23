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Болгарский торговец заявил о хранении оружия на складе во Врбетице

Политика

Болгарский торговец заявил о хранении оружия на складе во Врбетице
Global Look Press  / Dalibor Gluck/CTK

Компания ЕМСО держала на складе в чешской Врбетице старое оружие не предназначенное для продажи.

Компания ЕМСО арендовала склад во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. Об этом рассказал болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев изданию Spiegel.

"Там мы хранили старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Мы нуждались в них в нашем производстве. Они не предназначались для продажи", — сказал он.

Торговец отметил, что впервые услышал версию причастности российских спецслужб ко взрыву, когда об этом заявили власти Чехии. До этого, по словам Гебрева, это было не проясненным инцидентом.

#взрыв #оружие #врбетице
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