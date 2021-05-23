Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Министр обороны Великобритании назвал Россию противником "номер один"

Армия

Министр обороны Великобритании назвал Россию противником «номер один»
pixabay.com  / 

Российские корабли начали проявлять повышенную активность вблизи берегов Великобритании. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Глава оборонного ведомства также назвал Россию "противником, который представляет угрозу номер один". По его словам, к берегам страны регулярно приходят российские корабли. Об этом информирует издание Telegraph.

Соединенное Королевство уже применяло метод деэскалации, заявил министр обороны. Уоллес добавил, что сложно понять куда движутся взаимоотношения стран, пока Россия не изменит свое поведение. Он отметил, что в прошлом году Великобритания зафиксировала российскую подлодку в Ирландском море, после чего их там не было уже длительное время.

#рф #минобороны #британия
Польский министр заявил, что реализация "СП-2" превращает Германию в Россию
Польский министр заявил, что реализация "СП-2" превращает Германию в Россию
Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала опасается того, что Германия превратится в "мини-Россию" из-за реализации проекта "Северный поток—2".
Политика
06:55 | 23 мая
Болгарский торговец заявил о хранении оружия на складе во Врбетице
Болгарский торговец заявил о хранении оружия на складе во Врбетице
Компания ЕМСО держала на складе в чешской Врбетице старое оружие не предназначенное для продажи.
Политика
06:17 | 23 мая
Министр обороны Великобритании назвал Россию противником "номер один"
Министр обороны Великобритании назвал Россию противником "номер один"
Российские корабли начали проявлять повышенную активность вблизи берегов Великобритании. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Армия
05:45 | 23 мая