Министр обороны Великобритании назвал Россию противником «номер один»

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Российские корабли начали проявлять повышенную активность вблизи берегов Великобритании. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Глава оборонного ведомства также назвал Россию "противником, который представляет угрозу номер один". По его словам, к берегам страны регулярно приходят российские корабли. Об этом информирует издание Telegraph.

Соединенное Королевство уже применяло метод деэскалации, заявил министр обороны. Уоллес добавил, что сложно понять куда движутся взаимоотношения стран, пока Россия не изменит свое поведение. Он отметил, что в прошлом году Великобритания зафиксировала российскую подлодку в Ирландском море, после чего их там не было уже длительное время.