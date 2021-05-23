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Манижа осталась без аккредитации перед выходом на сцену Евровидения

Общество

Манижа осталась без аккредитации перед выходом на сцену Евровидения
Prt Scr youtube.com  / Eurovision Song Contest

Российская певица Манижа на конкурсе "Евровидение" потеряла аккредитацию. Инцидент произошел перед выходом на сцену во время финала.

Такое сообщение передает издание "Московский комсомолец". Авторы сообщают, что перед самым выходом на сцену девушка лишилась аккредитации. Этот документ позволяется передвигаться по сцене. Согласно правилам Евровидения, артист без аккредитации не допускается к выступлению.

"Сжалились, выпустили без аккредитации выступать", — сказал специальный корреспондент Артур Гаспарян.

Он также отметил, что в поисках документа была задействована вся делегация. Артисты не могут ходить по арене, если у них нет соответствующих документов.

#евровидение #аккредитация #Манижа
Манижа осталась без аккредитации перед выходом на сцену Евровидения
Манижа осталась без аккредитации перед выходом на сцену Евровидения
Российская певица Манижа на конкурсе "Евровидение" потеряла аккредитацию. Инцидент произошел перед выходом на сцену во время финала.
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