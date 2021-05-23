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Следующий запуск корабля "Прогресс" к МКС состоится в ночь на 30 июня

Наука

Следующий запуск корабля «Прогресс» к МКС состоится в ночь на 30 июня
Олег Котов  / из личного архива

Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции (МКС) состоится в ночь на 30 июня.

Корабль стартует с космодрома Байконур. Планируется, что он прилетит к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 2 июля, передают РИА Новости.

Грузовик "Прогресс" используют, чтобы осуществить на станцию доставку грузов, предназначенных для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и воды. В период с 1978 годы было осуществлено 168 запусков этих кораблей с различными модификациями. Три таких грузовика не долетели до МКС, причиной этого стали аварии ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

#космос #роскосмос #мкс
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