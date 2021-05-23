Генерал ВСУ заявил, что Украина может потерять выход к Черному морю

nasa.gov / NASA / Norman Kuring

Украина может лишиться выхода к Азовскому и Черному морям.

Угроза создания Новороссии все также сохраняется. Об этом заявил бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко каналу "Апостроф".

"Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Черному, и к Азовскому", — отметил Муженко.

Также считают американские коллеги экс-начальника Генштаба ВСУ генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес. По словам Муженко, в этой ситуации Азовское и Черное моря уйдут под полный контроль Москвы.