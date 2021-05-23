Жириновский обвинил Берлин в «цыплячьем сексизме»

politexpert.net / Аврора Зорина

Германским властям необходимо запретить местным фермерам уничтожать цыплят-самцов, так как это является прямым издевательством над животными.

С таким заявлением выступил глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский. Политик напомнил, что германские фермы занимаются уничтожением сотен тысяч цыплят-самцов якобы из-за экономической целесообразности, так как ценность имеют только куры несушки. Жириновский назвал такие действия недопустимым издевательством над животным миром. Он напомнил, что в России даже не отстреливают бродячих собак.

"Мы должны повлиять на Берлин через ВТО, Евросоюз, другие гуманитарные организации и заставить отказаться от такой варварской практики. В современном мире нельзя проявлять вот такой животный сексизм", — заявил Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что цыплят мужского пола можно выращивать для употребления в пищу. Стоит отметить, что власти Германии уже приняли решение о запрете для фермеров на отбраковку "нежелательных" птиц. Оно вступит в силу в конце текущего года.