Украинский экс-министр экономики дал прогноз «Крымской платформе»

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что не стоит сильно надеяться на "Крымскую платформу".

По его словам, в "Крымской платформе" нет смысла, если в ней не будет участвовать Россия. Слова Виктора Суслова цитирует "Главред".

"Именно она сегодня полностью контролирует Крым. Поэтому не вести переговоров с Москвой и создавать платформы без ее участия — это по меньшей мере смешно", — сказал бывший украинский министр экономики.

Он также не уверен, что в саммите будут участвовать главы крупных государств. От США может приехать не президент Джо Байден, а дипломат Виктория Нуланд, курирующая украинское направление в Госдепе, или кто-то другой. В "Крымской платформе" могут принять участие главы Литвы, Польши, Латвии или Эстонии.