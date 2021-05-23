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Манижа с песней Russian Woman заняла 9 место на Евровидении в Роттердаме

Шоу-бизнес

Манижа с песней Russian Woman заняла 9 место на Евровидении в Роттердаме
Prt Scr youtube.com  / Eurovision Song Contest

Представительница России певица Манижа заняла девятое место на европейском вокальном конкурсе "Евровидение-2021", финал которого проходил в столице Нидерландов - Роттердаме.

Уроженка Таджикистана представила европейской публике песню под названием Russian Woman ("Русская женщина"). Композицию встретили с ажиотажем и аплодисментами. Победа досталась итальянской рок-группе Maneskin с их песней Zitti E Buoni.

Абсолютным аутсайдером оказалась Великобритания, представителю которой судьи не отдали ни одного балла. В тройку лидеров также вошли Франция и Швейцария.

#евровидение #Манижа #russian woman
Манижа с песней Russian Woman заняла 9 место на Евровидении в Роттердаме
Манижа с песней Russian Woman заняла 9 место на Евровидении в Роттердаме
Представительница России певица Манижа заняла девятое место на европейском вокальном конкурсе "Евровидение-2021", финал которого проходил в столице Нидерландов - Роттердаме.
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