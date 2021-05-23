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Представитель Италии занял первое место на Евровидении

Общество
  /   Обновлено: 23 мая 2021 02:15

Представитель Италии занял первое место на Евровидении
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Представитель Италии, рок-группа Måneskin занял первое место на прошедшем в Роттердаме (Нидерланды) международном песенном конкурсе "Евровидение-2021".

Итальянский коллектив занял первое место, заработав 524 балла. Группа исполнила композицию Zitti E Buoni. На втором месте с результатом в 499 баллов оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà.

Россию на конкурсе представляла исполнительница Manizha (Манижа Сангин). Россиянка исполнила песню "Русская женщина" и заняла девятое место. Абсолютным аутсайдером стала Великобритания, представителю которой судьи не отдали ни одного балла.

#италия #евровидение #музыка
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