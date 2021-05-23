Аналитики NI назвали кошмаром для Украины переговоры Лаврова и Блинкена

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Первые переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги и США Энтони Блинкена американские аналитики назвали настоящим кошмаром для Киева.

Об этом в своем материале отмечают аналитики издания The National Interest. Встреча министров ранее прошла в исландском Рейкъявике. По итогам мероприятия стороны заявили о готовности вернуться к обсуждению острых тем. На фоне этого украинские политики и эксперты увидели очередной подвох и совершенно другой подтекст. "ПолитРоссия" представила эксклюзивный перевод опубликованного материала.

"Украинский политик Максим Бужанский сравнил встречу Лаврова и Блинкена со знаменитым "Соглашением о процентах", в котором британский премьер-министр Уинстон Черчилль и советский лидер Иосиф Сталин разделили Восточную Европу на несколько сфер влияния", — отметили аналитики зарубежного издания.

Стоит отметить, что перед переговорами Лаврова и Блинкена не исключалось, что администрация нынешнего лидера США Джо Байдена решила снять ограничения с компании-оператора "Северного потока — 2". Это вызвало панику в Киеве. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, запуск трубопровода укажет на поражение дипломатии США. Кроме того, десятки политиков киевского режима написали открытое письмо, в котором выразили свою осуждение касательно решения Байдена снять санкции.