Более семидесяти полицейских подали в отставку после штурма Капитолия в США

Global Look Press / Sanjeev Singhal

Разгром Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа повлек за собой массовые увольнения среди представителей правоохранительных органов страны.

Заявление об отставке подали более семидесяти полицейских. Об этом заявляет американское издание Politico со ссылкой на профсоюз службы.

Участники защиты Капитолия 6 января 2021 года начали сталкиваться с травматическими последствиями произошедшего. Многие из них оказались деморализованы, а также приступили к поиску выхода из сложившейся ситуации, объяснил председатель профсоюза полиции органа федеральной власти Гус Папатанасиу. Он отметил, что у многих работников службы начали возникать сомнения в продолжении работы, на что повлиял прежде всего конфликт со сторонниками бывшего президента страны.