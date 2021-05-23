Финалисты Евровидения завершили свои выступления в Роттердаме

пресс-служба первого канала / Максим Ли

Все участники международного песенного конкурса "Евровидение-2021" завершили свои выступления в финале, который проходил в нидерландском Роттердаме.

Жюри объявило о начале голосования за исполнителей. Россию на конкурсе представила певица таджикского происхождения Манижа. Она выступала под пятым номером и исполнила композицию под названием Russian Woman.

Букмекеры считают фаворитами Италию и Францию, "бронзу" пророчат представительнице Мальты. Россию эксперты поставили на 15-ю строчку.