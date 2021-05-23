Манижа заявила о гордости за выступление на русском языке на Евровидении

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Представляющая Россию на Евровидении-2021 Manizha заявила, что гордится выступать на международном конкурсе с песней на русском языке.

Она заявила перед выступлением в финале, что рада развернувшимся вокруг выступления спорам вокруг ее выступления. Она отметила, что счастлива "всем, кто что-либо говорил в мой адрес".

Манижа отметила, что никогда в жизни таких эмоций она не испытывала. По ее словам, это уже не волнение.

Впервые за десять лет в финале Евровидения звучит композиция, которая частично на русском языке — песня Russian Woman. В последний раз фрагмент на русском языке был включен выступление участника Евровидения-2011 Алексея Воробьева.