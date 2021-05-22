Депутат Госдумы Бальбек ответил на условия Киева по поставкам воды в Крым

фото из личного архива Руслана Бальбека /

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на слова пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко о поставках воды в Крым из Днепра.

Ранее Николенко заявил, что лишь "демилитаризация и деоккупация" Крыма позволят восстановить поставки воды из Днепра в Крым. По его словам, всю воду израсходовали российские военные. Но ничего про ответственность Украины за блокировку Северо-Крымского канала сказано не было, передают РИА Новости.

На условия Николенко жестко ответил Руслан Бальбек. Он заявил, что Родину ни на что не меняют.

"Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем - мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что", — сказал депутат Госдумы.

Он назвал "бреднями" слова о том, что российские военные потратили всю крымскую воду. Напротив, по словам Бальбека, военные обеспечивают жителей Крыма водой.