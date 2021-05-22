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Представительница от России певица Манижа завершила свое выступление в финале Евровидения-2021. Артистка выступала пятой.

После полуфинала конкурса певица обещала продемонстрировать более сумасшедшее выступление. Во время финала она исполнила песню «Русская женщина» с большей экспрессивностью, что привело к восторгу зрителей.



Перед финалом Евровидения в Роттердаме сообщила, что испытывает гордость за исполнения композиции на русском языке на конкурсе. Манижа появилась на сцене пятой, по результатам жеребьевки.

"Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением… Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной", — сообщила певица во время эфира на Первом канале.

Манижа также добавила, что рада всем словам в свой адрес, даже если они негативные, рада этой дискуссии.