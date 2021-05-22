Незаконный «Земской съезд» был пресечен полицией Великого Новгорода

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Запланированный на 22-23 мая так называемый "Земский съезд" "независимых депутатов" в Великом Новгороде не состоялся.

Полиция пресекла мероприятие, проходившее в здании "Амакс Отель Россия", из-за нарушений распоряжения главы региона Андрея Никитина о запрете проведения массовых собраний численностью более 30 человек. Организатора сборища, бывшего московского мундепа Юлию Галямину задержали. По словам ее адвоката Михаила Бирюкова, ей может грозить арест до 15 суток за неповиновение сотруднику полиции. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Сама Галямина в Twitter писала о "жестокости" задержаний, но трансляции организаторов показывают максимальную тактичность и вежливость сотрудников полиции, в отличии от поведения участников незаконного собрания, которые пытались всячески провоцировать правоохранительные органы. Организованное в Великом Новгороде мероприятие Галяминой стало продолжением форума независимых мундепов в Москве 13 марта "Муниципальная Россия", в ходе которого было задержано за различные нарушения около 200 человек.