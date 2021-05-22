Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начал работу в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Уникальное журналистское объединение — пресс-клуба "Петербургский уикенд" — начала работать в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Ведущие эксперты города на Неве стали участвовать в работе клуба, чтобы обмениваться мнениями о важнейших событиях в стране и мире.

Главный редактор Федерального агентства новостей Кристина Масенкова отметила, что СМИ обычно работают разрозненно — каждое из них "варится" в своей повестке. Эксперты смогут делиться своим мнением в непринужденной обстановке.

"Мы решили запустить пресс-клуб "Петербургский уикенд" — независимую площадку, где известные журналисты и главные редакторы ведущих СМИ смогут поделиться друг с другом мнением по самым резонансным темам", — заявила она.

Масенкова подчеркнула, что каждый из специалистов в рамках клуба может поделиться своей точкой зрения и ознакомиться со взглядами коллег. Главред ФАН отметила, что это принесет пользу как опытным журналистам, так и начинающим.

Приглашенные гости затронули главные вопросы российской и мировой новостной повестки. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.