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Вирусолог объяснил, зачем России понадобился индийский штамм коронавируса

Общество

Вирусолог объяснил, зачем России понадобился индийский штамм коронавируса
Федеральное агентство новостей  / 

Роспотребнадзор получил образец индийского штамма коронавируса с целью его дальнейшего изучения.

Около трех месяцев уйдет на изучение индийского штамма коронавируса. Об этом заявлял директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, передает "ПолитРоссия".

Чтобы победить пандемию, нужно выявлять и изучать новые мутации коронавируса. Для этого Роспотребнадзор получил индийский вариант, отметил доктор медицинских наук, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

"Сейчас мы живем в условиях пандемии, когда вирус проходит не через тысячи, а через миллиарды людей и их иммунных систем, формируются различные комбинации иммунной системы и вируса", — сказал он.

По словам Зуева, нет ничего удивительного в том, что в Индии появился новый штамм коронавируса. Все варианты вируса разные и отличаются друг от друга. Индийский штамм более заразительный, а также часто приводит к тяжелой форме заболевания.

#роспотребнадзор #коронавирус #индийский штамм
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