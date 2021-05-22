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Глава Ленобласти принял участие в акции "Всероссийский день посадки леса"

Политика

Глава Ленобласти принял участие в акции «Всероссийский день посадки леса»
lenobl.ru  / Пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в акции "Всероссийский день посадки леса", сообщили журналисты.

Он поучаствовал в весеннем Дне посадки леса, который начался 22 мая. Мероприятие состоялось в Мгинском участковом лесничестве, где инструкторы продемонстрировали участникам правильную посадку деревьев. Также они выдали инвентарь для работы с землей.

Во всех 19 лесничествах региона появились новые посадки — это 174,3 тыс. саженцев. Глава области со времен школы принимает участие в таких мероприятиях. День посадки леса проходит уже 11-й раз.

#ленобласть #дрозденко #День посадки леса
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