Глава Ленобласти принял участие в акции «Всероссийский день посадки леса»

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в акции "Всероссийский день посадки леса", сообщили журналисты.

Он поучаствовал в весеннем Дне посадки леса, который начался 22 мая. Мероприятие состоялось в Мгинском участковом лесничестве, где инструкторы продемонстрировали участникам правильную посадку деревьев. Также они выдали инвентарь для работы с землей.

Во всех 19 лесничествах региона появились новые посадки — это 174,3 тыс. саженцев. Глава области со времен школы принимает участие в таких мероприятиях. День посадки леса проходит уже 11-й раз.