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Ракету "Союз-2.1б" с 36 спутниками перевезут на стартовый стол Восточного

Технологии

Ракету «Союз-2.1б» с 36 спутниками перевезут на стартовый стол Восточного
roscosmos.ru  / 

Госкомиссия решила вывезти ракету-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на стартовый стол космодрома Восточный, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Специалисты предприятия завершили общую сборку космической ракеты "Союз-2.1б".

"На космодроме Восточный Госкомиссия приняла решение на вывоз ракеты космического назначения с 36 космическими аппаратами OneWeb на стартовый комплекс в 01:00 по Москве 24.05.2021", — сообщил глава Роскосмоса.

Запуск ракеты запланирован 27 мая в 20:43 по Москве с космодрома Восточный. Пресс-служба французской корпорации Arianespace рассказала, что вывод спутников на орбиту займет 3 часа 51 минуту. На орбиту выведут 36 британских спутников OneWeb, которые предназначены для обеспечения Земли высокоскоростным интернетом.

#рогозин #роскосмос #союз
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