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Вакцинация обеспечит детей иммунитетом к COVID-19

Общество

Вакцинация обеспечит детей иммунитетом к COVID-19
pixabay.com  / 

Дети легче переносят новую коронавирусную инфекцию, в основном являясь распространителями заболевания. Вакцинация обеспечит им иммунитет к COVID-19.

Препаратом от коронавируса нужно также вакцинировать детей, заявил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с "Известиями". По мнению эксперта, вирус будет находиться среди людей еще долгое время. После введения препарата у них появится иммунный ответ к инфекции и дети будут защищены.

Вирусолог отметил, что прививочную кампанию лучше начать с детей старшего возраста, для которых коронавирус более опасен. Сначала следует вакцинировать детей 15-17 лет, потом 11-14 лет и только после — младших.

#вакцинация #коронавирус #Альтштейн
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