МИД Украины назвал условие возобновления подачи воды в Крым

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Возобновление подачи воды из Днепра в Крым начнется только после его "возвращения" Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Незалежной Олег Николенко.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины назвал условие для прекращения водной блокады Крыма. По его словам, необходима "демилитаризация" региона, а также его "возвращение" в состав страны. Такой комментарий дипломат дал "Укринформу".

В МИД России ранее отметили, что попытки Киева наказать крымчан водной блокадой усиливают рост напряженности и могут повлечь за собой гуманитарную катастрофу. Олег Николенко в ответ заявил о "достаточном" количестве влаги для бытового пользования на полуострове.