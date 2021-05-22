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МИД Украины назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Политика
  /   Обновлено: 22 мая 2021 20:46

МИД Украины назвал условие возобновления подачи воды в Крым
wikipedia.org  / Alexxx1979 / CC BY-SA 3.0

Возобновление подачи воды из Днепра в Крым начнется только после его "возвращения" Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Незалежной Олег Николенко.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины назвал условие для прекращения водной блокады Крыма. По его словам, необходима "демилитаризация" региона, а также его "возвращение" в состав страны. Такой комментарий дипломат дал "Укринформу".

В МИД России ранее отметили, что попытки Киева наказать крымчан водной блокадой усиливают рост напряженности и могут повлечь за собой гуманитарную катастрофу. Олег Николенко в ответ заявил о "достаточном" количестве влаги для бытового пользования на полуострове.

#украина #крым #вода
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