Кириенко назвал плюсы участия IT-специалистов в выборах в Госдуму

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Специалистам IT-индустрии следует участвовать в выборах в Государственную думу. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во время своего выступления на Российском интернет форуме (РИФ) политик привел в пример директора РАЭК Сергея Плуготаренко, который подал документы для участия в праймериз партии "Единая Россия". По словам Кириенко, Госдуме нужны несколько представителей IT-индустрии. Это позволит сделать ряд законов "квалифицированнее" и их обсуждение стало бы более "конструктивным".

"С точки зрения исполнительной власти взаимопонимание (между IT-отраслью и властью) очень неплохое, может быть пришла пора чуть-чуть подтянуть баланс с точки зрения законодательной власти", — сказал Кириенко.

Форум проходит в России с 19 по 22 мая в Подмосковье. В нем принимают участие свыше 300 спикеров из топ-компаний Рунета.