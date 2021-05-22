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Кириенко назвал плюсы участия IT-специалистов в выборах в Госдуму

Политика

Кириенко назвал плюсы участия IT-специалистов в выборах в Госдуму
kremlin.ru  / Пресс-служба Президента России

Специалистам IT-индустрии следует участвовать в выборах в Государственную думу. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во время своего выступления на Российском интернет форуме (РИФ) политик привел в пример директора РАЭК Сергея Плуготаренко, который подал документы для участия в праймериз партии "Единая Россия". По словам Кириенко, Госдуме нужны несколько представителей IT-индустрии. Это позволит сделать ряд законов "квалифицированнее" и их обсуждение стало бы более "конструктивным".

"С точки зрения исполнительной власти взаимопонимание (между IT-отраслью и властью) очень неплохое, может быть пришла пора чуть-чуть подтянуть баланс с точки зрения законодательной власти", — сказал Кириенко.

Форум проходит в России с 19 по 22 мая в Подмосковье. В нем принимают участие свыше 300 спикеров из топ-компаний Рунета.

#госдума #выборы #it #кириенко
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