Быстрее, чем автобус: как до Кронштадта пустили первый «Метеор»

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Май в Петербурге в этом году не баловал хорошей погодой, стремясь к рекорду по осадкам. Но 22 мая небо как будто радовалось запуску первого водного маршрута на «Метеоре» из центра Северной столицы в Кронштадт — не было ни облачка.

Среди водных первопроходцев был и корреспондент «Политики Сегодня».

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Начальной точкой маршрута стала пристань «Медный всадник» у Сенатской площади, конечной — причал у форта «Петр Первый» близ музейно-исторического парка «Остров фортов», где пассажиров тестового рейса ждала обширная программа ко Дню города-порта.

На воде

На часах — полдесятого утра, а у пристани «Медный всадник» (ее еще называют «Сенатской») уже толпятся желающие взойти на скоростной теплоход, идущий на остров Котлин. В основном это семьи с детьми и молодые пары.

В глаза моментально бросается разнобой в одежде пассажиров: одни утеплились пуховиками и шапками, другие — в легких рубашках. Издержки непредсказуемой петербургской погоды.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

В 09:45 подтягиваются и участники пресс-тура, на ходу бросая своим коллегам скупое «доброе утро» и все свое внимание обращая на главного виновника торжества — теплоход «Метеор». Скоростное пассажирское судно издалека напоминает подлодку за счет подводных крыльев.

«А куда нам?» — осторожно спросил мальчишка у одного из журналистов, вероятно, перепутав его с сотрудником пристани.

Представитель прессы не растерялся и с важным видом указал ребенку на пришвартованный у причала теплоход:

«Вот туда».

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

«Ну все, хватит всем вопросы задавать», — одернула «почемучку» мама, спешившая приобрести счастливый билет на судно.

К слову, цены на поездку в Кронштадт на «Метеоре» изрядно «кусаются». Так, билет в одну сторону стоит 1500 рублей, в обе — 2 200. При этом компания «Нева Тревел», которая пока что единственная, кто будет доставлять пассажиров на остров Котлин, ставит перед собой довольно высокую планку: четыре рейса ежедневно туда-обратно, рассказал журналистам генеральный директор компании Юрий Набатов.

«На каждом “Метеоре” помещается 116-120 пассажиров. Работать маршрут будет регулярно фактически до конца сентября. Конечно, любой водный путь нуждается в продвижении и раскрутке. Но мы искренне верим, что он будет популярным, как минимум — у посетителей парка, которые узнают, что можно вернуться в центр Петербурга с комфортом за 50 минут, а не стоять в пробках», — подчеркнул Набатов.

Кроме того, водное сообщение с Кронштадтом должно отчасти снизить нагрузку на дороги города-порта в летний сезон, ожидает руководитель проектного офиса по созданию «Острова фортов» Ксения Шойгу.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Тем временем наш тестовый «Метеор 171», на которого возлагаются столь большие надежды, отошел от берега в 10:15. В салоне теплохода — на удивление прохладно. Чтобы сохранить ламповую атмосферу, организаторы мероприятия решили побаловать первых пассажиров шампанским и конфетами.

Впрочем, сохранять рамки приличия невольно вынуждают правила безопасности на борту, висящие напротив столика с яствами.

«Употребление алкоголя потенциально ведет к аварийным ситуациям и создает дополнительные опасности для судов, их персонала, груза и окружающей среды», — напоминает судоходная компания, одновременно пополняя стремительно пустеющие ряды бокалов с игристым.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

В 10:38 «Метеор» ворвался в просторы Финского залива. В это же время начинается работа для экскурсовода, который пытается занять изрядно подуставшую от качания на волнах публику историей российского флота и рассказами о прибрежных территориях.

Впрочем, ждать пришлось недолго — в 11:15 теплоход уже прибыл к причалу у форта «Петр Первый». Как рассказал Набатов, раньше этот пирс служил военным целям, а потому наш «Метеор» стал первым гражданским судном, пришвартовавшемся в этом месте.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

На суше

К музейно-историческому кластеру «Остров фортов» — первому и самому большому в стране парку о ВМФ РФ — ведет каменная дорога, разделенная старыми, уже давно вышедшими из строя трамвайными путями.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

От причала до территории парка идти около 500 метров. Слева — песчаный берег, из которого в перспективе можно сделать довольно привлекательный туристический пляж с видом на крепости фортов. Правда, желающих окунуться в холодные воды Финского залива пока нет.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Издалека слышатся музыкальные басы и крики аниматоров. Это жители Кронштадта готовятся к главному мероприятию ко Дню города — соревнованию «Мама, папа, я — спортивная семья». Однако до «Лагеря настоящих героев», где проходит основное действо, еще далеко.

Первым на очереди — главный объект «Острова фортов» — Аллея героев российского флота. Пройдя по ней, можно узнать о том, что произошло за более чем три века истории ВМФ РФ. Например, имена 200 героев-моряков, начиная с эпохи Петра I, заканчивая сегодняшним днем.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Впрочем, исторический интерес невольно сбивают все усиливающиеся звуки музыки и крики: «Давайте пошумим!» или «Вы — супер!». Это тренер проводит разминку для родителей и их детей перед грядущим спортивным соревнованием. И, надо сказать, подготовка к активному действу довольно основательная.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

«Выкручиваем колени!» — надрывается аниматор.

Рядом с нами движения усердно пытается повторить маленькая девочка, которая, ко всему прочему, умудряется держать в руке еще и сочный кусок яблока. Ведь перед любой тренировкой нужно сначала хорошо подкрепиться.

«Мы выбрали новую необычную локацию — ультрасовременную, крайне перспективную и уютную. Организаторы постарались, душевно подошли к этому делу. Как некий результат — спортивный праздник. Дальше — интереснее и веселее. Великолепной погоды всем — на ближайшее время, по крайнее мере, мы об этом договорились», — звучит со сцены.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Оставив эпицентр шумного веселья, идем по направлению к еще одному знаковому месту парка — панорамным качелям, открывающим вид на 360 градусов как вглубь исторического кластера, так и на водную перспективу с ее фортами. В общей сложности площадка рассчитана на 24 человека. Рассыпанный по земле попкорн фиолетового оттенка говорит сам за себя: гостям пришлось по душе такое развлечение.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Впрочем, самые маленькие посетители парка предпочли качелям смотровую площадку, где в специальные бинокли можно рассмотреть три петербургских форта, названных в честь российских императоров — Петра I, Александра I и Павла I.

«Там клад закрыт», — со знанием дела заявил один из мальчуганов. Правда, всех секретов раскрывать не стал.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Однако настоящим хитом на «Острове фортов» стало озеро квакающих лягушек. Издающие звуки земноводные, казалось, тоже пытались приобщиться к происходящим на острове мероприятиям.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк на главной площади музейно-исторического парка делился с журналистами бодростью и позитивом.

«У нас всю неделю праздничное настроение. Вообще День города у нас 18 мая, но отмечаем сегодня. Как видите, очень много мероприятий хороших, которые и мы организовали, и администрация, и наши учредители культуры. Но самое главное, что есть инициатива от жителей. Парад колясок, рисунки. Благодаря "Острову фортов" мы имеем такую замечательную площадку. Жители очень довольны», — заверил Довганюк.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

Говоря о перспективах водного сообщения между Петербургом и Кронштадтом, Довганюк заметил, что возрождение забытого вида транспорта обязательно увеличит поток туристов на сам остров. После окончания строительства кластера в Кронштадте ожидают 5 млн. посетителей в год, что в три раза превышает нынешние показатели.

Что касается развития в Петербурге полноценной системы речного транспорта, то это вопрос сложный, сказал корреспонденту «ПС» глава администрации Кронштадта. По его мнению, важно учитывать сразу несколько показателей: тарифы, ценовые категории и туристическую нагрузку.

ИА Политика Сегодня / Каролина Зулкарнаева

«Конечно "Метеор" быстрее, чем автобус, но он идет в центр города. Здесь надо считать тарифы и цены, какие дотации будет выплачивать город или же платить перевозчикам. Система сложная. Лучше всего сначала попробовать для туристов, для гостей в выходные и праздничные дни. Посмотреть, насколько трафик будет заполнен, какой будет интерес. Тем более, видите, какие у нас погодные условия — то ветер, то дождь, короткий навигационный период», — отметил Довганюк.

Так что смогут ли жители Кронштадта добираться на работу в центр Северной столицы по воде, пока остается загадкой. Однако кажется, что у «Метеора» — неплохие перспективы, ведь куда приятнее преодолевать три десятка километров без пробок, любуясь прекрасными видами города и залива.