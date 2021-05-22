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Депутат Алексей Журавлев ознакомился с проблемами жителей Архангельской области

Общество

Депутат Алексей Журавлев ознакомился с проблемами жителей Архангельской области
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы Алексей Журавлев посетил несколько городов Архангельской области. Жители региона сообщили ему о своих давних проблемах.

В Коряжме Алексей Журавлев встретился со спортсменами дворца спорта "Олимп", а также с ветеранами Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Жители региона рассказали ему о главных трудностях их жизни, таких как низкие зарплаты и отсутствие рабочих мест, скромный уровень медицины и проблемы в коммунальной сфере. Также людей беспокоит слабый уровень образования и отсутствие достойного физического развития детей. Журавлев ответил на жалобы граждан.

"Вопрос образования и работы с детьми у нас недооценен. Это системная проблема. На тренерах лежит большая ответственность, и их зарплата должна быть выше среднего по региону. Да и в целом по стране расходы на образование и спорт недостаточны. Будем решать проблему на федеральном уровне", — заявил он.

Кроме этого, жителей беспокоит вопрос экологии. Заводы Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы и Котласа выбрасывают в атмосферу Архангельской области более 50% от общего количества вредных веществ. Алексей Журавлев дал слово, что партия "Родина" обратит внимание на их жалобы и просьбы, передает ФАН.

#журавлев #депутат #котлас
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