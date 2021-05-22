Неизвестные украли личные данные пользователей приложения для знакомств в Японии

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Хакеры взломали сервер, чтобы похитить данные юзеров, использующих сайт знакомств. В результате информация о почти двух миллионах пользователей оказалась у злоумышленников.

Преступникам удалось получить фотографии паспортов, водительских удостоверений и страховок, которые были нужны для подтверждения возраста.

Кроме того, мошенники завладели данными из приложения Mercari, которое создали для продаж. Были украдены номера банковских счетов с именами пользователей приложения, которые скачали его с августа 2013 по январь 2014 года. При этом оператор не комментирует произошедшее.