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Легкая форма коронавируса может повлечь за собой осложнения

Общество

Легкая форма коронавируса может повлечь за собой осложнения
pixabay.com/PD  / 

Специалисты из Дании сообщают, что при легкой форме коронавируса могут возникать осложнения, с которыми лучше наблюдаться у врача.

В ходе исследования экспертам удалось установить, что те пациенты, которые переболели коронавирусом в легкой форме, после болезни наблюдали проблемы с дыханием. Также специалисты диагностировали у ряда пациентов случаи венозной тромбоэмболии.

В течение полугода после COVID-19 треть пациентов начала принимать новые лекарства. У граждан наблюдались различные симптомы от отдышки до мигрени.

Ученые отмечали, что тем, кто заразился и перенес коронавирусную инфекцию, пришлось в полтора раза чаще обращаться к врачу. Эксперты отметили, что случаи экстренной госпитализации не наблюдались. Однако все равно рекомендовали переболевшим пациентам наблюдаться у специалиста.

#дания #осложнение #коронавирус
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