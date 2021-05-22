Легкая форма коронавируса может повлечь за собой осложнения

pixabay.com/PD /

Специалисты из Дании сообщают, что при легкой форме коронавируса могут возникать осложнения, с которыми лучше наблюдаться у врача.

В ходе исследования экспертам удалось установить, что те пациенты, которые переболели коронавирусом в легкой форме, после болезни наблюдали проблемы с дыханием. Также специалисты диагностировали у ряда пациентов случаи венозной тромбоэмболии.

В течение полугода после COVID-19 треть пациентов начала принимать новые лекарства. У граждан наблюдались различные симптомы от отдышки до мигрени.

Ученые отмечали, что тем, кто заразился и перенес коронавирусную инфекцию, пришлось в полтора раза чаще обращаться к врачу. Эксперты отметили, что случаи экстренной госпитализации не наблюдались. Однако все равно рекомендовали переболевшим пациентам наблюдаться у специалиста.