Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Западная форма деолигархизации не приведет к выравниванию ситуации в Незалежной, считает политолог Алексей Якубин.

Она закончится проникновением транснациональных корпораций на место финансово-промышленных групп, убежден эксперт. Он дал интервью изданию "Украина.ру".

"В свое время новый курс Рузвельта привел к тому, что разрыв между самыми богатыми и самыми бедными сократился в разы, и содержать огромные дворцы на Манхэттене стало невозможно, и олигархи превращали их в лечебницы", — заявил эксперт.

Не стоит вытеснять из Незалежной конкретные лица или финансово-промышленные группы. Необходимо перераспределить богатство в сторону различных социальных групп, заключил Якубин.