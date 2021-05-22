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Политолог Якубин раскритиковал западный формат деолигархизации на Украине

Политика

Политолог Якубин раскритиковал западный формат деолигархизации на Украине
Федеральное агентство новостей  / Василий Таран

Западная форма деолигархизации не приведет к выравниванию ситуации в Незалежной, считает политолог Алексей Якубин.

Она закончится проникновением транснациональных корпораций на место финансово-промышленных групп, убежден эксперт. Он дал интервью изданию "Украина.ру".

"В свое время новый курс Рузвельта привел к тому, что разрыв между самыми богатыми и самыми бедными сократился в разы, и содержать огромные дворцы на Манхэттене стало невозможно, и олигархи превращали их в лечебницы", — заявил эксперт.

Не стоит вытеснять из Незалежной конкретные лица или финансово-промышленные группы. Необходимо перераспределить богатство в сторону различных социальных групп, заключил Якубин.

#украина #олигархи #якубин
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