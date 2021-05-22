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Глава ФЗНЦ высмеял псевдосенсацию французских СМИ о российских инструкторах

Общество

Глава ФЗНЦ высмеял псевдосенсацию французских СМИ о российских инструкторах
Кадр из фильма «Турист»  / 

Лидер Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей осудил очередной фейк, созданный французскими журналистами издания Le Nouveau Centrafrique.

Глава российской организации рассказал, как представители иностранных СМИ использовали кадры из нового российского фильма "Турист" о российских инструкторах в ЦАР, пытаясь выдать их за съемку реальных боевых действий. По мнению Шугалея, это верх дилетантства, пишет Федеральное агентство новостей.

"Уважаемые журналисты Пятой республики, нам приятно, что вы так высоко цените российский кинематограф. Уверен, в ближайшее время появится еще больше качественных российских фильмов. Поэтому вы сможете пополнить видеобазу "неопровержимых доказательств", с помощью которых вы водите за нос мировую общественность", — высмеял он псевдосенсацию французских СМИ о российских инструкторах в ЦАР.

Премьера отечественной кинокартины состоялась на центральном стадионе Банги, фильм посмотрели десятки тысяч жителей ЦАР. Российская аудитория смогла ознакомиться с сюжетом "Туриста" 19 мая в эфире телеканала НТВ. Несколько дней спустя кинолента появилась во всех онлайн-кинотеатрах.

#турист #африка #цар #Шугалей
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