Тошнота при головной боли может быть признаком рака мозга

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Сильные головные боли, сопровождающиеся тошнотой, могут свидетельствовать о развитии рака головного мозга, сообщили специалисты из Великобритании.

Если возникли подобные проблемы, рекомендуется немедленно пойти к врачу. Также следует обратить внимание, если приступы головной боли и тошноты происходят постоянно, включая ночное время.

Еще одним симптомом онкологического заболевания являются проблемы со зрением. При развитии рака мозга человек может видеть мерцающие пятна перед глазами. Важно не откладывать поход к специалисту, если состояние сохраняется в течение нескольких недель или месяцев.