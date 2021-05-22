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Депутат Пушкина назвала вбросом сообщения о ее отказе участвовать в выборах в Госдуму

Политика
  /   Обновлено: 22 мая 2021 18:19

Депутат Пушкина назвала вбросом сообщения о ее отказе участвовать в выборах в Госдуму
ФБА «Экономика сегодня»  / Борис Гришин

Сообщения о якобы отказе депутата Оксаны Пушкиной от участия в выборах в Государственную думу являются вбросом. Об этом она рассказала лично.

Один из Telegram-каналов сообщил, что заместитель главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей якобы заявила об отказе от участия в думских выборах.

"Это вброс", — подчеркнула Пушкина.

Ранее в Госдуме РФ приняли в первом чтении проект закона, который запрещает представителям экстремистских организаций участвовать в парламентских выборах.

#выборы #госдума рф #пушкина
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