Два интернет-магазина по продаже наркотиков закрыли в Петербурге

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Онлайн-магазины, в которых торговали наркотиками, закрыла полиция. Кроме того, задержан 40-летний мужчина, разносивший "закладки".

При досмотре у злоумышленника обнаружили более 60 пакетиков с психотропными веществами, их изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что злоумышленник разносил наркотики по разным районам города.

Исследование показало, что в трех свертках находился метадон, общая масса вещества составила восемь граммов. Оставшиеся свертки тоже проверят. Житель Северной столицы ранее уже был судим за аналогичные преступления. Ему грозит уголовная ответственность.