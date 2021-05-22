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Бизнесмен на Range Rover расстрелял пешеходов на зебре в Подмосковье

Происшествия

Бизнесмен на Range Rover расстрелял пешеходов на зебре в Подмосковье
lenobl.ru  / Пресс-служба Администрации Ленинградской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожных разборок в подмосковном Королеве. Там бизнесмен на Range Rover выстрелил в двух пешеходов на зебре. 

Конфликт вспыхнул на улице Октябрьской после того, как черный внедорожник едва не сбил мужчин. Вероятно, на эмоциях, один из них ударил самокатом по бамперу элитной иномарки. В результате разъяренный водитель расстрелял их из травматического пистолета.

Оба пострадавших получили легкие ранения. Злоумышленником оказался местный 57-летний предприниматель, которого уже доставили в полицейский участок. По его версии, пешеходы якобы были пьяны и бросились под колеса его автомобиля.

#стрельба #подмосковье #range rover
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