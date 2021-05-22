Новгородские правоохранители задержали экс-мундепа Галямину

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Правоохранители задержали муниципального экс-депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину в Великом Новгороде. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Николай Касьян.

Официальный представитель подтвердил ТАСС задержание Галяминой новгородской полицией. Экс-мундеп прибыла в Великий Новгород на "Земской съезд". По словам Касьяна, причина задержания неизвестна.

Галямина ранее получила штраф в размере 15 тысяч рублей за сотрудничество с нежелательной организацией "Открытая Россия". Суд признал экс-мундепа виновной.