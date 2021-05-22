Психолог перечислил основные причины нежелания россиян вакцинироваться от COVID-19

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Некоторые россияне до сих пор не признают существование коронавируса. Это является одной из причин для отказа от вакцинации.

Причины медленных темпов вакцинации от коронавируса озвучил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с "Национальной службой новостей". По мнению эксперта, мы редко боимся того, чего не видим, особенно если не сталкивались с этим раньше.

Часть населения уже перенесла коронавирус и считает вакцинацию излишней мерой, а у кого-то никто из близких и знакомых не болел COVID-19 в тяжелой форме. Ениколопов считает, что такое поведение говорит о бесшабашности россиян. Он также отметил, что власти должны серьезнее отнестись к информированию граждан о процессе вакцинации.