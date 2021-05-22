В Минобороны РФ сообщили о состоянии двух летчиков после инцидента в Крыму

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Пилоты истребителя Су-30СМ после срабатывания системы катапультирования живы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Инцидент произошел 22 мая на крымском аэродроме Саки. Система катапультирования на истребителе Су-30СМ сработала в нештатном режиме. Внутри стоявшего на земле самолета находились два пилота. В результате происшествия летчики не пострадали, оба живы, подчеркнули в ЮВО, передает РИА Новости.

На аэродром уже прибыла специальная комиссия, которая занимается техническим обследованием истребителя Су-30СМ и устанавливает причины произошедшего.