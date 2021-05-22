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В Минобороны РФ сообщили о состоянии двух летчиков после инцидента в Крыму

Происшествия
  /   Обновлено: 22 мая 2021 17:21

В Минобороны РФ сообщили о состоянии двух летчиков после инцидента в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Андрей Союстов

Пилоты истребителя Су-30СМ после срабатывания системы катапультирования живы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Инцидент произошел 22 мая на крымском аэродроме Саки. Система катапультирования на истребителе Су-30СМ сработала в нештатном режиме. Внутри стоявшего на земле самолета находились два пилота. В результате происшествия летчики не пострадали, оба живы, подчеркнули в ЮВО, передает РИА Новости.

На аэродром уже прибыла специальная комиссия, которая занимается техническим обследованием истребителя Су-30СМ и устанавливает причины произошедшего.

#юво #су-30 #катапультирование
В Минобороны РФ сообщили о состоянии двух летчиков после инцидента в Крыму
В Минобороны РФ сообщили о состоянии двух летчиков после инцидента в Крыму
Пилоты истребителя Су-30СМ после срабатывания системы катапультирования живы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
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