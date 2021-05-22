Президент Эстонии посетила учения НАТО «Весенний шторм» и покаталась на БТР

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала на учениях НАТО Spring Storm 21 ("Весенний шторм"), сообщили в пресс-службе эстонских Сил обороны.

Замкомандующего ВС Эстонии генерал-майор Индрек Сирель предоставил Кальюлайд полный план учений. После этого президент на бронетранспортере направилась на полигон. В месте проведения маневров находились эстонские, французские и британские военнослужащие. Во время визита она изучила возможности противотанкового ракетного комплекса Spike, состоящего на вооружении армии Балтийского государства.

Ежегодные военные маневры Spring Storm проходят на территории Эстонии. В 2021 году они будут длиться с 17 мая по 5 июня. В тренировках также принимают участие бойцы ВС США, Великобритании, Италии, Франции, Дании, Польши и Латвии.