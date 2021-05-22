Глава МИД Австрии назвал сферы, в которых Россия и Евросоюз должны сотрудничать

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз готов к диалогу с Россией, однако Москва в этом якобы не заинтересована.

По мнению австрийского министра, сегодня отношения между Москвой и Брюсселем "напряжены и отягощены"​​​. Евросоюз намерен улучшить эту ситуацию и готов пойти на контакт с Россией. Об этом политик заявил в интервью местной радиостанции Ö1.

"Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится", — отметил министр.

По его словам, Москва якобы не заинтересована в том, чтобы наладить отношения, хотя существует ряд сфер, по которым стороны "хотят и должны сотрудничать". В первую очередь это касается вопросов климата и энергетики.