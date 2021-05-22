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Политолог Золотарев назвал украинцев инфицированными ненавистью и нетерпимостью

Политика

Политолог Золотарев назвал украинцев инфицированными ненавистью и нетерпимостью
ФБА «Экономика сегодня»  / Антон Геращенко

Политолог Андрей Золотарев раскритиковал скандал на Украине из-за вышиванок.

Ранее вокруг вышиванки президента страны Владимира Зеленского разгорелся конфликт. Золотарев считает, что общество показало, насколько оно серьезно больно.

"Проблема нашего общества в том, что оно инфицировано вирусом ненависти и нетерпимости настолько, что уже наблюдается некая сегрегация", — цитирует политолога издание "Главред".

Сейчас на Украине активно идет племенное разделение на "свой" и "чужой", говорит Золотарев. По его словам, люди, ищущие подвох в вышиванке Зеленского, льют воду на мельницу ненависти и разделения Украины. Эксперт заключил, что таким людям бесполезно что-либо объяснять, так как они всегда найдут повод для конфликта.

#украина #вышиванка #золотарев
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