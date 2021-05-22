«Скопище общин». Сатановский объяснил, кто выиграет от перемирия Израиля и Палестины

Global Look Press / Nidal Eshtayeh / XinHua

Перемирие Израиля и Палестины не сулит ничего хорошего. Это подтверждается последними столкновениями палестинцев и израильской полиции в Иерусалиме, в результате которых пострадало по меньшей мере 35 человек. Такое мнение в Telegram-канале «Армагеддоныч» выразил политолог Евгений Сатановский.

Режим прекращения огня между конфликтующими сторонами вступил в силу в пятницу, 21 мая. Перемирие было достигнуто при активном посредничестве Египта.

Незадолго до этого военно-политический кабинет Израиля одобрил одностороннее прекращение огня, а движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, согласилось на компромисс сторон при медиаторстве Каира.

Global Look Press / Mohammed Talatene / dpa

Подписание соглашения обе стороны восприняли как личную победу. Перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме палестинцы устроили многотысячную демонстрацию, которая в скором времени переросла в столкновения с полицией Израиля.

Стражи правопорядка вытесняли арабов светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. В общей сложности пострадали не менее 35 палестинцев.

По мнению Сатановского, подобных погромов и терактов в ближайшем будущем произойдет еще немало.

«Ракеты из Газы по Иерусалиму они не запускали? Не запускали. А все прочее в формат перемирия не входит. Так что погромы и теракты еще будут, причем по нарастающей», — написал эксперт.

Global Look Press / Ilia Yefimovich / dpa

Политолог обратил внимание, что при заключении перемирия ХАМАС впервые выступил от своего лица, не прикрываясь Палестинской национальной администрацией. На этот раз Израиль вел переговоры с самим движением и пришел к компромиссу, что, впрочем, является, скорее, негативным сигналом для Иерусалима, убежден эксперт.

«Так что старинный израильский принцип "не вести переговоры с террористами" приказал долго жить. И это ничем хорошим для еврейского государства не окончится. Тем более, что его политическое руководство ни на что толковое не способно в принципе и это понимают все противники Израиля», — рассуждает Сатановский.

По словам эксперта, в настоящий момент израильский истеблишмент больше всего интересуют «мелкие интриги» внутри страны и борьба за власть, нежели развитие армии, полиции и спецслужб. Все это всплыло наружу во время вооруженного противостояния с Палестиной.

«Как следствие, ХАМАС сравнительно малыми силами и средствами и, главное, недорого, парализовал Израиль, в то время, как израильская армия за бешеные деньги отражала его атаки, а израильская полиция завязла в неудачных попытках противостоять погромам в тылу», — посетовал Сатановский.

Global Look Press / Ahmed Adnan Alsharateha / Keystone Press Agency

Проблема внутренних беспорядков, по мнению политолога, представляет собой куда большую опасность для Израиля, чем внешнее противостояние с ХАМАС.

«Все эти люди — граждане Израиля. Это есть факт. Как и то, что все, что было когда-то сделано отцами-основателями государства для формирования единой нации из израильских арабов и евреев, пошло на свалку истории. Впрочем, похоже, что Израиль и с одними евреями не справился. Не страна, а скопище разных, не слишком хорошо относящихся друг к другу общин», — констатировал автор Telegram-канала «Армагеддоныч».

Внутренняя обстановка в стране осложняется соперничеством Турции и Ирана за право доминировать на Ближнем Востоке. На фоне текущего конфликта между Иерусалимом и сектором Газа они пытаются завоевать контроль над израильскими арабами.

Global Look Press / Nidal Eshtayeh / XinHua

«Что до израильского руководства, речи оно говорит напыщенные, но противопоставить Анкаре и Тегерану ничего не может. Да и с Западом у него проблемы, и большие. В том числе с Америкой», — отметил Сатановский.

По мнению политолога, в ООН, Евросоюзе и Канаде еврейскому государству «ловить нечего», поскольку местная элита стоит на стороне палестинцев. При этом США под руководством нового лидера Джо Байдена также занимают антиизраильскую позицию.

«Так что впереди у Израиля не просто трудный, но труднейший период. Можно поздравить тамошних исламистов: они удачно разыгрывают свои карты. Благо их-то количество жертв с палестинской стороны совершенно не волнует. Они на их крови только и живут...» — подытожил Сатановский.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло 10 мая из-за общественных волнений в Иерусалиме. После того, как в ситуацию вмешалось движение ХАМАС, противоборство приобрело вооруженный характер — стороны обменялись ракетными обстрелами.